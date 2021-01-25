Экс-главу спецслужб Кыргызстана арестовали в рамках дела о "Белизгейте"

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Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков.
Военная прокуратура Кыргызстана задержала бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева, сообщает zakon.kz.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
14 января 2021 года генпрокуратура начала досудебное производство по статье "Злоупотребление должностным положением" на основании обращения Алмамбета Шыкмаматова "и других лиц".
Они заявили о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу "Белизгейта".
По данным ведомства, Сегизбаев подозревается в незаконных действиях, "умышленно дискредитируя перед населением страны" и обвиняя в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаев и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.
В генпрокуратуре отметили, что в ходе расследования ГКНБ и Военная прокуратура получили доказательства того, что Сегизбаев совершил эти преступления.
В настоящее время по досудебному производству проводятся соответствующие следственные действия по установлению всех причастных лиц, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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