Экс-главу спецслужб Кыргызстана арестовали в рамках дела о "Белизгейте"

Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков.

Военная прокуратура Кыргызстана задержала бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева, сообщает zakon.kz.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

14 января 2021 года генпрокуратура начала досудебное производство по статье "Злоупотребление должностным положением" на основании обращения Алмамбета Шыкмаматова "и других лиц".

Они заявили о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу "Белизгейта".

По данным ведомства, Сегизбаев подозревается в незаконных действиях, "умышленно дискредитируя перед населением страны" и обвиняя в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаев и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

В генпрокуратуре отметили, что в ходе расследования ГКНБ и Военная прокуратура получили доказательства того, что Сегизбаев совершил эти преступления.

В настоящее время по досудебному производству проводятся соответствующие следственные действия по установлению всех причастных лиц, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!