При съемках казахстанского исторического сериала украли 30 млн тенге

На эти средства должны были закупить пиротехнику.

В Алматы оглашен приговор по факту хищения крупных средств во время съемок исторического сериала, передает zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались трое - продюсер Куаныш Ахметов, его сотрудник Владимир Чиженков и частный предприниматель Куаныш Ануарбеков.

Как указано в описательнйо части приговора, в сентябре 2018 года между Министерством культуры и спорта и АО "Казахфильм" был заключен договор о государственных закупках по производству художественного фильма "В потоках истории: Обретая вечность. Касымхан хан". "Казахфильм" все необходимые работы по кинопроизводству, включая сдачу исходных материалов, поручил филиалу "Кинопроект "Қасым хан". Он был создан в 2019 году на основании протокола заседания совета директоров АО "Казахфильм" и являлся самостоятельным юридическим лицом. Директором филиала назначили Ахметова.

Куаныш Ахметов с 1 марта по 31 декабря 2019 года являлся директором филиала "Кинопроект "Қасым хан" АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова. В этот период он, как установило следствие, совершил хищения.

Сообщается, что он вступил в сговор с заведующим пиротехническим и оружейным складом Чиженковым, поручив ему исполнение обязанностей пиротехника, а также составление сметы на приобретение и изготовление пиротехнических материалов, без составления с ним трудового договора.

Затем Ахметов, без наличия реально подтвержденных расходов на пиротехнические материалы,1 апреля 2019 года подписал служебную записку и дал указание Чиженкову подготовить смету на приобретение пиротехнических материалов в пределах 30 000 000 тенге. Также он поручил найти поставщика, на указанную сумму, через расчетные счета которого обналичат поступившие деньги для использования в личных целях.

Чиженков обратился к своему знакомому Ануарбекову - индивидуальному предпринимателю. Он согласился обналичить деньги через свое ИП, составил ценовое предложение, при этом указал наименьшую цену, для того чтобы ИП прошел по программе госзакупок. 11 апреля между ИП и филиалом "Кинопроект "Касымхан" был заключен договор о государственных закупках, общая сумма договора составила 29 991 880 тенге.

Затем, как указано в приговоре, Чиженков и Ануарбеков по указанию Ахметова составили подложный акт приема/передачи товара материальных ценностей на общую сумму 29 991 880 тенге, хотя ни одного товара, из перечисленных в акте прима передачи, в склады АО "Казахфильм" не поступало, а срок исполнения договора составил всего 8 дней. В связи с поступившим актом приема/передачи филиал "Кинопроект "Касымхан" перечислил на счет ИП 29 991 880 тенге.

Затем Ануарбеков со счета ИП на свой личный счет перечислил 30 700 000 тенге. И чуть позже на личный счет Чиженкова перевел 11 238 584 тенге, которые тот обналичил. Оставшиеся деньги обналичил Ануарбеков.

Из общего количества обналиченных денежных средств 22 500 000 тенге Чиженковым лично переданы Ахметову. В последствии, в связи с предстоящей ликвидацией филиала и сменой руководства в АО "Казахфильм" Ахметовым, Чиженковым, Ануарбековым в склад пиротехнических материалов АО "Казахфильм" до окончания срока договора между ИП и филиалом "Кинопроект "Касымхан", поставлены товары на сумму 21 782 759, 58 тенге. В ходе проведенной инвентаризации товаров на складе АО "Казахфильм", а также согласно заключению судебно-экономической экспертизы, сумма недостачи пиротехнических средств на складе составила 8 209 121 тенге. Своими преступными действиями Ахметов, Чиженков, Ануарбеков причинили материальный ущерб путем присвоения и растраты АО "Казахфильм" на сумму 8 209 121 тенге, - сказано в приговоре.

Из троих подсудимых вину в полном объеме признал только Чиженков, Ахметов и Ануарбеков не признали.

Приговором суда Ахметов Куаныш признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч.3 п.1,2 УК РК. Ему назначено два года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Отбывание наказания назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.Чиженков Владимир признан виновным по той же статье, ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Ануарбеков Куаныш признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст.28 ч.2, ст.189 ч.3 п.1 УК РК, ему назначено три года ограничения свободы.

Стоит отметить, что начатые в 2019 году съемки сериала "В потоках истории: Обретая вечность. Касымхан хан" до сих пор не завершены.

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