Расширенное заседание Правительства под председательством Токаева. Текстовая трансляция

Планируется, что кабмин отчитается по итогам работы за 2020 год.

В Нур-Султане стартовало расширенное заседание правительства под председательством Президента РК, передает zakon.kz.

Планируется, что кабмин отчитается по итогам работы за 2020 год. Будут подведены итоги социально-экономического развития страны, рассмотрены планы на предстоящий период.

Мероприятие пройдет онлайн. Предлагаем читателю основные моменты, озвученные на заседании.

13.35 Расширенное заседание правительства завершено.

13.31

Исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения. Поручаю разработать и внедрить единые школьные учебники по "Истории Казахстана" и "Всемирной истории". Президент РК

13.29 Президент заявил, что, фактически, значительная часть наших детей находится в режиме выживания в первые шесть лет своей жизни. Речь идет о дошкольных учреждениях, где в 36%нет канализации, 29% – без горячей воды и 11% – без теплых туалетов.

13.27 Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в случае положительного итога тестирования отечественной вакцины, он привьется именно ей.

13.26 Правительству совместно с Нацпалатой "Атамекен" поручено в месячный срок проработать вопрос введения QR кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам.

13.23 Президент поручил Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. Важно обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно.

13.20

Поручаю Правительству в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной политики. Президент

13.19 Токаев также обратил внимание на низкую скорость и надежность Интернета. Со стороны операторов связи идет постоянное обновление тарифных планов в сторону увеличения. При этом скорость и реальное качество интернет связи остаются далеки от декларируемых.

13.17 Принятые госорганами меры по сдерживанию цен, в том числе по льготному кредитованию торговых сетей, установлению торговых надбавок не дали положительных результатов. Цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 11%. Их вклад в общую инфляцию составил более 60%. Правительству следует выработать комплекс мер по решению вышеуказанных проблем.

13.15 В этом году завершается мораторий, который были внесен в Земельный кодекс. Поэтому нужно возобновить работу земельной комиссии. Правительству до ноября нынешнего года необходимо внести изменения в Земельный кодекс.

13.07 Президент поручил Правительству и Агентству по защите и развитию конкуренции до 1 января 2022 г. обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции. До завершения анализа и принятия Закона запретил создавать государственных и частных операторов.

13.05 Глава государства отметил, что значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных госорганов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 миллионов тенге в год. Он озвучил вариант, когда внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.

13.00 Президент поручил создать новое Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте. Данное ведомство должно приступить к борьбе с теневой экономикой. К 2025 году теневая экономика не должна превышать 15%.

12.56 Токаев также поручил правительству разработать Комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства до 1 сентября т.г.

12.55 Президент поручил рассмотреть вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими онлайн кассовых аппаратов и POS-терминалов.

12.50

В рамках "Дорожной карты занятости" доля местного содержания составила 87%. Нарушение плановых показателей допущено в семи регионах. Хочу еще раз подчеркнуть – задачу по увеличению доли казахстанского содержания никто не снимал.

12.47 Началось выступление Касым-Жомарта Токаева

Значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать. Я поручал Правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно.

12.35 Токаев пообщался с акимом столицы Алтаем Кульгиновым. Он отметил, что нужно уделить внимание жилью, школам, инфраструктуре для граждан. Президент также напомнил о своем поручении газифицировать Нур-Султан.

Есть информация, что частные дома имеют проблему, потому что цена от 500 до 700 тыс. в год. Вроде как неподъемная сумма. Как будете решать? И в целом что делается для благоустройства окраин, которые не красят нашу столицу. Президент

Кульгинов ответил, что сейчас люди ждут, когда израсходуют уже закупленный уголь. Вопросы по цене (прим.: газа) были. Кульгинов заверил, что ранее было 240 тыс. тенге, сейчас снизили на 150 тыс. (в эту сумму не входит стоимость газового оборудования и комплектующих).

12.33 У акима ЗКО Гали Искалиева Президент спросил, что в регионе делается по решению проблемы качества местных дорог. Там, по его словам, фактически две трети находятся в плохом состоянии. Что регулярно вызывает нарекания со стороны граждан.

Искалиев ответил, что в регионе очень большое количество сельских населенных пунктов - 426. 31% дорог на начало прошлого года был в удовлетворительном состоянии. За год 192 километра местных дорог отремонтировали. Сейчас готовится соответствующая проектно-сметная документация на новые дороги.

Это в принципе проблемы, которые имеют свою предысторию на протяжении целого ряда лет. По разным причинам эти вопросы не решались, но сейчас я думаю правительство должно обратить внимание на самые актуальные проблемы, которые имеются в области. Область имеет стратегическое значение. Граничит с Российской Федерацией и соответствующе, проблемы должны решаться, - сказал Токаев.

12.30 Акиму Павлодарской области Токаев поручил оперативно решить проблему с высокими показателями роста заболеваемости КВИ.

12.19 Во время выступления акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой Токаев озвучил проблемы региона и сказал, что область переживает не лучший период.

Вопрос по обеспечению жилья очень важный. Но по статистике в прошлом году объем строительства жилья снизился на 27 %. Это самый низкий показатель по стране. Что делаете для улучшения этой ситуации? - спросил Президент.

Абдыкаликова ответила, что из-за пандемии и снижения спроса по кредитам показатель снизился. Сейчас в очереди на жилье 30 270 человек. Из них в "Отбасы банке" имеют счета только 8 тыс. человек, из них на сегодня только 600 человек смогли подтвердить свою платежеспособность. "Такие проблемы есть. Но в этом году у нас по плану 607 тыс. кв. м. жилья будет выдано", - сказала она.

Сейчас регион проходит не самый лучший период. Самый основной доход региона составляет от нефти. Нужно проводить работу. Например, по разведке месторождений. А также улучшать сферу МСБ. Всего этого силами региона не провести. Поручаю правительству помочь в этих направлениях. Президент РК

12.17 Еще премьер высказался о развитии конкурентоспособного человеческого капитала и о том, что ЕНТ будет полностью переведено в электронный формат.

Национальный план развития детей младшего возраста будет разработан на основе передового международного опыта. Планируется увеличить охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами до 99%, за счет внедрения новой модели дошкольного образования и подушевого финансирования. Будут открыты 400 новых детских садов. Планируется также строительство 180 школ в рамках ГЧП. Единое национальное тестирование будет переведено полностью в электронный формат. Аскар Мамин

11.45 Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат Келимбетов рассказал о том, что Национальный план развития, План территориального развития, также как и Стратегия национальной безопасности будут определять цели и задачи государственного аппарата как на центральном, так и региональных уровнях.

План территориального развития, планируется разработать до 1 июля 2021 года. Он будет вырабатываться на основе конкурентных преимуществ каждого региона страны.

Токаев, обращаясь к Келимбетову, сказал, что Агентство должно стать поставщиком научно-обоснованных, выверенных, причем всесторонне проработанных предложений.

Я прошу вас, Кайрат Нематович, во-первых, наладить постоянный диалог с независимыми экспертами. В то же время нам нужны выверенные практические решения. Я подчеркиваю - именно решения. Сейчас времени для дискуссий, для произнесения речей совершенно нет. Нам нужен успех. Успех по линию вашего ведомства. Касым-Жомарт Токаев

11.40 Выступает Серик Жумангарин - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Он рассказал о том, что уже исполнено поручение по снижению цен на маски, антиковидные препараты. Необходимое расследование рынка завершается. Он также сообщил, что Агентство начиная с этого года на этапе регистрации цен на препараты будет проводить экономический анализ обоснованности.

Мы специально создали фактически новое ведомство. С учетом функционала и проблематике, подчинили главе государства. Вы начали активную работу и ее надо выполнять далее. Важно обеспечить прозрачность процесса и предотвратить монополии. Что касается так называемых картелей в сфере фармацевтики, мы будем держать эту проблему на контроле. Президент РК

11.35 Цой озвучил не утешающие цифры:

Составлен прогноз развития эпидситуации. При сохранении действующих мер, вероятность регистрации до 3 тыс. (случаев заболевания) возможна уже в конце марта, занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. При пессимистичном сценарии регистрация новых случаев может достичь до 9 тыс. в сутки, занятость коечного фонда до 45 тыс. коек. Для избежания перегрузки возможно введение жесткого карантина. По прогнозным расчетам, вакцинация 2 млн человек в первом полугодии поможет уменьшить до 40 тыс регистрируемых случаев.

11.33 Теперь выступает Министр здравоохранения Алексей Цой.

Он рассказывает про борьбу с коронавирусом. В стране уже выздоровели 87% пациентов, заболевших с начала пандемии. Должного контроля над ситуацией нет в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях. В декабре и январе отмечается рост заболеваемости во всех регионах.

11.30 В марте 2020 года из-за пандемии и последовавшего шока на сырьевых рынках курс тенге ослаб на 17% до 448,5 тенге. Нацбанком и Правительство принимали меры, чтобы сохранить стабильность на внутреннем валютном рынке. Благодаря им обменный курс тенге отыграл часть потерь, укрепившись на 6,1% к концу 2020 года.

В результате за весь год курс тенге снизился лишь на 10% на фоне существенного ослабления валют развивающихся рынков.

11.29 Досаев рассказал, что в 2020 году наблюдался хороший рост безналичных платежей в 2,5 раза, до 35,3 трлн тенге.

Он обратился к Токаеву:

В целях реализации вашего поручения принята Программа развития национальной платежной системы до 2025 года, в рамках которой в 2021 году будет проведена работа по построению системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек. Реализация указанных мер позволит снизить издержки за прием безналичных платежей в 2 раза, ускорить платежи внутри страны и расширить использование безналичных платежей.

11.20 Слово взял председатель Нацбанка Ерболат Досаев

Он рассказал, что сокращение ВВП по итогам 2020 года составило 2,6%. Это меньше на фоне общемирового падения (4,4%). В этом Досаев отдал должное введенным Президентом антикризисным мерам.

Что касается прогнозов, то по ожиданиям Нацбанка экономика Казахстана выйдет на положительную траекторию со 2 квартала 2021 года.

11.17 В текущем году планируется введение 17 млн квадратных метров жилья. Объем инвестиций составит 2,2 трлн тенге.

11.15

С учетом поставленных стратегических задач, правительством определены семь основных направлений на 2021 год: повышение самодостаточной экономики, привлечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, качественная цифровизация, обеспечение доходов населения. занятости Аскар Мамин

11.12 В этом году хотят построить новую железную дорогу Туркестан - Шымкент - Ташкент, для развития туризма в стране.

11.10 Мамин: В прошлом году по большинству показателей отмечался положительный темп роста в десяти регионах - Акмолинская, ВКО, СКО, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, города Нур-Султан и Шымкент. Четыре региона завершили год с результатом на уровне среднереспубликанских значений - Карагандиская, Павлодарская, Мангистауская, Алматы.

10.53 Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин открывают заседание. Мамин озвучивает итоги социально-экономического развития страны за 2020 год и планы на 2021-й.

Добыча нефти и газа в 2020 году составила 85,7 млн. тонн нефти и 55,2 млрд. куб. м. газа В 2021 продолжится работа по наращиванию объемов добычи, с планом добычи в 86 млн тонн нефти и 55,8 млрд. куб. м газа.

В текущем году будет начато строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане, расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, компрессора обратной закачки газа в рамках проекта расширения Карачаганака, завода по производству катализаторов каталитического крекинга.

Также, в текущем году планируется запустить 49 предприятий пищевой промышленности. Будет продолжено развитие потенциала рыбной отрасли. Для расширения производственного потенциала АПК будет принят комплекс мер по увеличению площадей орошаемых земель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!