Топливно-энергетический комплекс реформируют в Казахстане

Есть отрицательная динамика снижения потребления угля на 3 %.

О проблемах перехода на возобновляемые источники энергии поговорили в ходе расширенного заседания правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что сейчас стремительно падает спрос на уголь в экономике, при этом Экибастуз занимается отраслью.

Есть отрицательная динамика снижения потребления угля на 3 %. Но причина здесь - переход потребителей на газ и альтернативные источники энергии. В среднесрочной перспективе вопрос контролируемый, но в долгосрочной перспективе есть определенные вопросы и для нас критичным уровнем является снижение потребления угля более, чем на 15 %. На сегодня на угольных разрезах занято более 10 тыс человек. Вместе с тем проблема долгосрочности в горизонте более 10 лет возникают риски высвобождения работников. Эту проблему мы понимаем и уже сейчас этим надо заниматься. Совместно с Министерством энергетики начали эту работу и внесем в правительство , если вы одобрите, проект комплексной программы перестройки базовых отраслей топливно-энергетического комплекса, - ответил Президенту аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Президент обещал рассмотреть этот вопрос.

Надо иметь ввиду, что в Экибастузе очень много специализированных технических специалистов именно в сфере энергетики и промышленности. Нам ни в коем случае нельзя потерять этот кадровый потенциал, который был наработан десятилетиями. Поэтому нужна стратегия среднесрочного развития Экибастуза . Думаю, вы правильно мыслите. Именно стратегия среднесрочного развития. Этот вопрос также актуален и для других. Правительству следует подробно рассмотреть эту проблематику, - поручил Токаев.

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