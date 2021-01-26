Токаев раскритиковал дороги ЗКО

Это регулярно вызывает нарекания со стороны граждан - Токаев.

Касым Жомарт Токаев отчитал акима ЗКО Гали Искалиева за качество дорог в области, передает zakon.kz.

Глава государства отметил, что фактически две трети дорог находятся в плохом состоянии, что регулярно вызывает нарекания со стороны граждан.

Какие меры принимаются для решения данной проблемы? Ее надо решать - спросил акима Токаев на расширенном заседании правительства.

Гали Искалиев ответил, что в области очень большое количество сельских насланных пунктов - 426.

В связи с этим сеть местных дорог большая. Вы правильно сказали, у нас сейчас 31% на начало прошлого года был удовлетворительных дорог. За год мы 192 километра местных дорог отремонтировали, но все равно доля местных дорог в удовлетворительном состоянии составляет всего 34%. Мы сейчас готовим соответствующую проектно-сметную документацию на новые дороги. Вместе с соответствующим министерством эта работа будет продолжаться, чтобы улучшить показатели - сказал Искалиев.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что эти проблемы имеют свою предысторию на протяжении целого ряда лет.

По разным причинам эти вопросы не решались, но сейчас, я думаю, правительство должно обратить внимание на самые актуальные проблемы, которые имеются в области. Область имеет стратегическое значение. Граничит с Российской Федерацией и соответственно проблемы должны решаться - отметил Президент.

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