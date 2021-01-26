Стоял на подоконнике и звал маму: в Нур-Султане полицейские спасли малыша

С мамой проведена профилактическая беседа.

Столичные полицейские предотвратили трагедию: спасли запертого шестилетнего мальчика в квартире, сообщает zakon.kz.

Неравнодушные прохожие обратились в полицию, сообщив, что с открытого окна четвертого этажа может выпасть ребенок.

В квартире на четвертом этаже родители оставили 6-летнего ребенка без присмотра, в результате чего он забрался на подоконник, открыл окно, громко плакал и звал маму, - отметили в ДП столицы.

Полицейские разговорами смогли завести мальчика в квартиру и через дверь с наружной стороны поговорили с испуганным ребенком.

Квартира оказалась съемной. Благодаря прибывшей хозяйке и открывшей дверь, полицейские убедились, что ребенок в порядке и дождались маму.

С ней была проведена профилактическая беседа о недопущении оставления ребенка, - уточнили в ведомстве.

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