Какие побочные эффекты могут появиться после вакцины от коронавируса

Они могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней.

С 1 февраля в Казахстане стартует массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь будут прививать уязвимые слои населения, которые подвержены высокому риску заражения. Zakon.kz уже давал ответы на частые вопросы по вакцинации. Продолжаем информировать население.

В Минздраве ответили на вопрос, какая может быть побочная реакция или осложнение от вакцины? И куда можно обращаться в этом случае?

Неблагоприятные проявления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности. Они могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие реакции - непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и местные - болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.

При развитии серьезных проявлений на уровне управления здравоохранения создается экспертная комиссия с привлечением представителей департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Каждый случай будет регистрироваться и расследоваться.

Если, будет установлена связь с вакцинацией, такая как: нарушение техники введения, нарушение требований хранения и транспортировки вакцин, ответственные лица привлекаются к административной и уголовной ответственности.

К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед процедурой проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае, если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается. Перед проведением прививки человек подписывает добровольное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде, - отметили в Минздраве.

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