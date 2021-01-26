Госрегистрацию прав на недвижимость в Казахстане будут делать по-новому

Изменения в закон внес Президент страны.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц", передает zakon.kz.

Закон позволит обеспечить переход на электронный формат и получение сведений о зарегистрированных правах через информационные системы, а также направлен на совершенствование механизмов и процессов, связанных с регистрацией недвижимости, юридических лиц и сноса объектов.

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