Шайбы "Барыса" вошли в десятку лучших голов недели КХЛ

Приложение zakon.kz
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Одна вошла тройку лидеров.
Забитые игроками "Барыса" голы вошли в ТОП-10 лучших голов недели КХЛ, сообщает zakon.kz.
Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг 19-й недели.
В тройку лидеров вошла первая, из двух заброшенных в матче с "Йокеритом", шайба Кертиса Волка. Казахстанцы тогда обыграли финнов со счетом 4:1.
Седьмое место отдали голу Павла Акользина в игре с московским "Динамо" (2-0, в пользу казахстанцев).
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