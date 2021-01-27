Оформлять электронные счета-фактуры и накладные казахстанцы могут через мобильное приложение

Пока доступна для установки бета версия мобильного приложения ИС ЭСФ для платформы Android 6.0 и выше.

Комитет госдоходов запустил мобильное приложение, с помощью которого предприниматели могут оформлять электронные документы, передает zakon.kz.

Пока доступна для установки бета версия мобильного приложения ИС ЭСФ для платформы Android 6.0 и выше. Скачать и установить приложение можно по ссылке.

Работа над приложением для платформы iOS продолжается и пока находится в процессе разработки. Комитет государственных доходов МФ РК.

Как пояснили в КГД, благодаря мобильному приложению налогоплательщикам можно будет работать удаленно в ИС ЭСФ, что особенно актуально в условиях пандемии.

Приложение позволит налогоплательщикам осуществлять посредством смартфона работу со следующими документами в электронной форме:

электронные счета-фактуры (ЭСФ); сопроводительные накладные на товары (СНТ); электронные договора (ЭД); акты выполненных работ (АВР).

Приложение доступно только зарегистрированным участникам системы, поэтому для работы в бета-версии необходимо пройти регистрацию на веб-портале ИС ЭСФ. Для регистрации нужно воспользоваться инструкцией по ссылке.

Если вы зарегистрированы как участник ИС ЭСФ, необходимо загрузить ваши файлы ЭЦП на смартфон посредством подключения устройства к персональному компьютеру, либо сохранить файлы ЭЦП на смартфоне с электронной почты, - пояснили в Комитете госдоходов.

Мобильное приложение ИС "ЭСФ" позволит использовать следующие функции системы:

Осуществлять авторизацию в приложении посредством ЭЦП, а также использовать альтернативную возможность быстрого входа по ИИН и паролю, 4-значному коду доступа, отпечатку пальца и Face ID. Получать рush-уведомления на экран смартфона и просматривать оповещения в приложении, что позволит не пропускать важные события по выписке, изменению, отзыву, отклонению и другим событиям произошедших по ЭСФ, СНТ, АВР и ЭД по инициативе ваших контрагентов или сотрудников вашей компании. Руководителю компании приглашать новых сотрудников, назначать и редактировать полномочия сотрудникам для работы в ИС ЭСФ, блокировать сотрудников при необходимости. Сотруднику компании принимать приглашение от руководителя для работы в ИС ЭСФ. Работать с ЭСФ, а именно: создавать и отправлять контрагенту основной, исправленный, дополнительный ЭСФ (в том числе создавать ЭСФ на основании СНТ, АВР, АВР ЭГЗ), отзывать ЭСФ, отклонять полученные исправленные и дополнительные ЭСФ, отклонять получателем отзыв ЭСФ, просматривать ЭСФ, скачивать печатную форму, работать с черновиками. Работать с СНТ, а именно: создавать и отправлять контрагенту первичную, исправленную СНТ, СНТ на возврат, отзывать, отклонять и подтверждать СНТ,frk просматривать СНТ, скачивать печатную форму, работать с черновиками. Работать с АВР, а именно: создавать АВР и отправлять контрагенту, отзывать, подтверждать и отклонять АВР, расторгать АВР, просматривать АВР, скачивать печатную форму, работать с черновиками. Работать с электронными документами, а именно: подтверждать договор, отправлять договор контрагенту, отзывать договор, утверждать и отклонять договор, расторгать договор, просматривать договор и скачивать печатную форму. Иметь быстрый доступ к новостям, опубликованным на веб-портале ИС ЭСФ. Редактировать свой профиль (изменять личные данные, email и пароль).

Отправлять свои отзывы можно через меню приложения "Служба поддержки". Ваша обратная связь поможет нам сделать приложение ИС ЭСФ лучше, - отметили в КГД.

С функциями бета версии мобильного приложения можно ознакомиться по ссылке.

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