Электроэнергия подорожала в Казахстане

Больше всего электроэнергии потребляют в Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях.

В декабре 2020 года электроэнергия обходилась казахстанцам на 6,5% дороже, чем годом ранее, передает zakon.kz.

По данным energyprom.kz, сильнее всего годовой рост ощутили жители столицы, а также Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

Неизменными остались тарифы в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

Как отмечается, в прошлом году в Казахстане произвели 107,9 млрд кВт·ч электроэнергии — на 1,9% больше, чем годом ранее. Потребление электроэнергии составило 107,1 млрд кВт·ч, увеличившись на 2% за год.

Наибольший объем генерации пришелся на Павлодарскую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области, наибольший объём потребления — на Павлодарскую, Карагандинскую и Алматинскую области.

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