Видео с ребенком за рулем погрузчика обсуждают казахстанцы

Видео было снято в октябре прошлого года.

Казахстанцы распространяют видео, на кадрах которого видно, что за рулем погрузчика находится несовершеннолетний ребенок в Мангистау, сообщает zakon.kz.

В полиции региона сообщили, что инцидент произошел в октябре 2020 года.

По данному факту сотрудниками роты патрульной полиции Жанаозена на родителя несовершеннолетнего был составлен протокол по части 5 статьи 612 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". Также сотрудниками по делам несовершеннолетних были составлены протоколы по статье 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) и статье 128 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения), - сообщили "Лада" в полиции региона.

Материалы дела передали в отдел по защите прав несовершеннолетних при акимате Жанаозена.

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