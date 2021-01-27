Представитель парламентской оппозиции высказался о поручениях Токаева

Поручения Президента по МСБ крайне важны.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев считает, что поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева, данные на расширенном заседании Правительства для поддержки малого и среднего бизнеса, являются очень важными, сообщает zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса, эта тема неоднократно поднималась предпринимателями, в частности, сферы торговли и услуг на различных встречах с акжоловцами. В связи с этим, по мнению Азата Перуашева, настала необходимость рассмотреть введение мер прямой финансовой поддержки пострадавших, но возобновивших работу субъектов МСБ.

Депутаты Мажилиса-члены фракции "Ак жол" также готовы принять самое активное участие в разработке комплекса мер для развития страны.

В связи со вчерашними поручениями Президента фракция "Ак жол" направляет Правительству весь комплекс предложений нашей предвыборной программы, которая включает и меры по поддержке бизнеса, и предложения по укреплению Независимости, обеспечению социальной справедливости, борьбы с коррупцией и многое другое, - сказал Азат Перуашев.

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