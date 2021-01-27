Бекшин: К сожалению, у части наших граждан достаточно средств для путешествий

Он посетовал, что государство тратит огромные деньги на карантин для прибывших домой соотечественников без ПЦР-справок.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин выразил сожаление в связи с тем, что у алматинцев есть деньги на то, чтобы отдыхать за границей в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть. Возвращаясь, практически 90% наших сограждан заблаговременно проходят тестирование, проходят по зеленом коридору и едут домой. Определенная часть старается сэкономить. Приезжает, их государство бесплатно забирает, представляет транспорт, гостиницу, бесплатно тестирование проводит. Есть жалобы, конечно же. Мы не можем предоставлять на сегодня пятизвездочные гостиницы. Они тоже должны понимать, что не проверившись, они подвергли опасности пассажиров, наших сограждан, - заявил Жандарбек Бекшин.

Он посетовал, что государство тратит огромные деньги на карантин для прибывших домой соотечественников без ПЦР-справок.

Государством все делается, чтобы создать условия. Более 13 тысяч (человек с начала пандемии - Авт) прибыли в город без справок. Всем был представлен кров, питание и тестирование. При этом выявились среди них с положительными тестами. 85 граждан с положительными. Из Турции 30 человек, из Египта и ОАЭ по 23 человека. Все они были госпитализированы. Понимаете, один ПЦР-тест сейчас стоит 8025 тенге и помножьте. 6000 стоит гостиница, питание медобслуживание, проезд еще 4500. 10 500 на одного больного. Наверное не каждая страна может позволить себе такую заботу о гражданах. Конечно же, это вопрос не ко мне, а вопрос в этической плоскости. Мы не можем своих граждан оставлять. Может по той или иной причине они останутся без денег за границей, мы что их оставим там? - заявил Бекшин.

Главный санврач отметил, что соотечественников из заграницы чаще всего принимает Алматы как самый крупный воздушный хаб страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!