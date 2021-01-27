Какие вакцины будут доступны казахстанцам в ближайшее время

В основу вакцины заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов рассказал о вакцинах, которые будут доступны в ближайшее время, передает корреспондент zakon.kz.

В начале февраля в Казахстан поставят первую партию "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тыс. доз. Это будет разовый ввоз по договоренности с Россией.

С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса.

Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора и далее в регионы с 26 февраля. В последующем, до июля месяца объем производства планируется довести до 2 млн доз, - сообщил Марат Шоранов.

Вакцины "QazCovid-in" отечественного производства на первом этапе будет произведено 2 млн доз. Ее разработчик - "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" при Министерстве образования и науки.

В основу вакцины заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант, данная технология проверена временем и используются при производстве давно используемых вакцин против гепатита А, менингококковой инфекции, гриппе, брюшном тифе, клещевом энцефалите.

По результатам I и II фазы клинического исследования вакцины "QazCovid-in" отмечена хорошая переносимость и безопасность. В единичных случаях в месте введения вакцины отмечалось покраснение, небольшое жжение, покалывание, что является реакцией иммунной системы организма на введенную вакцину. Данные признаки предусмотрены протоколом исследования как ожидаемые явления или ожидаемая реакция организма. Установлена высокая иммуногенная активность вакцины в отношении вируса "SARS-CoV-2", которая более выражена после двукратной вакцинации и составила 96%, - пояснил вице-министр.

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