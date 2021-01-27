Вакцинация от Covid-19 будет бесплатной для всех граждан Казахстана

На это выделено 50 млрд тенге.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов озвучил цены на вакцину "Спутник V", передает корреспондент zakon.kz.

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан РК. Она будет проводиться за счет государства. На это выделено 50 млрд тенге.

Ценовая политика на российскую продукцию одинаковая. Цены партий в различные периоды могут варьировать от 20 до 26 долларов. Окончательная сумма будет объявлена после завершения всех подписаний договоров и предоставления окончательного коммерческого предложения. В бюджете заложены средства на обеспечение 10 млн человек как казахстанской, так и вакциной "Спутник V", возможно, других - это порядка 50 млрд тенге, - сообщил Марат Шоранов.

Цены на вакцину "Спутник V" будут одинаковыми, независимо от того, в России она была произведена или в Караганде.

Порядка 20 долларов за две дозы вакцины. 16-17 млрд тенге предусмотрены на российскую вакцину, остальное на казахстанскую вакцину, - добавил первый вице-министр.

С 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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