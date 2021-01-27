Астролог предсказала трем знакам зодиака окончание черной полосы в феврале

В их жизни появится новый смысл, а все задуманное будет исполняться легко и быстро.

Астролог Тамара Глоба назвала период с 25 января по 15 февраля временем прощания с неудачами. Однако для трех представителей зодиакального круга этот момент станет по-настоящему знаковым, поскольку им удастся выйти из зоны черной полосы, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

В их жизни появится новый смысл, а все задуманное будет исполняться легко и быстро. Но только одного желания будет недостаточно: важно внимательно слушать и замечать подсказки судьбы.

Козерог

В период с 30 января по 15 февраля они узнают, что решение их самых больших проблем лежит на поверхности. Звезды советуют не волноваться, если рядом нет надежного плеча. В ближайшем времени такой человек появится и поможет выйти из полосы затяжных неудач.

Рак

Они попрощаются с проблемами в любовной сфере, потому что с 25 января по 15 февраля их ждет судьбоносная встреча. То самое светлое чувство, потеряв которое, они попали в ловушку, появится снова. В результате Раки поймут, что все трудности, которые были в их воображении, больше надуманы, чем реальны.

Телец

А вот им астролог гарантирует окончание периода неудач, потому что у них он слишком затянулся. Рядом с ними уже есть человек, который любит сильно и по-настоящему, который тянется к ним изо всех сил. Звезды советуют впустить его в свою зону комфорта, и тогда все вокруг изменится.

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