Вынесен приговор бывшему замначальника Кушмурунской колонии за пытки, он остался на свободе

Самой колонии уже на карте области нет.

За пытки осужден бывший заместитель начальника Кушмурунской колонии, передает zakon.kz.

Как сообщает "ТоболИнфо", самой колонии уже на карте области нет, но вот заместитель начальника учреждения УК 161/4 Азат Шоканов, который отличился в мае прошлого года своим усердием к применению физической расправы над осужденным, не только плохо окончил служебную карьеру, но и ушел с работы с судимостью.

Судебный процесс длился не один месяц. Это было связано с тем, что все осужденные – свидетели того инцидента в ходе реформирования учреждения оказались за пределами области. Потерпевший Элимхан Мамедов отбывает наказание в Актобе. К тому же свидетели – бывшие коллеги уволились из органов или перешли на другую службу.

Отмечается, что во время прений гособвинитель просил для Шоканова 2,5 года реального лишения свободы, но суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы.

Стоит отметить, что это одно из немногих уголовных дел по статье "Пытки", которое дошло до суда.

Как сказал адвокат Шоканова Сергей Пономорев, они намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции областного суда.

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