В Алматы ужесточат карантин

Главный санврач подписал новое постановление.

Вышло новое постановление главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина. В нем говорится о введении ограничений на работу ТРЦ и работу кафе, ресторанов и рынков. Кроме того, теперь в городе будут госпитализировать больных всех форм коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Постановление подписано 28 января. Документ вступает в силу с 1 февраля.

В Алматы вводится:

1) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) запрет деятельности развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор;

3) запрет деятельности объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров;

4) запрет деятельности межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок;

5) запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек;

6) запрет деятельности сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей);

7) обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции;

8) ограничение деятельности ТРЦ, торговых домов и торговых сетей с 10.00 ч. до 20.00 ч. в будние дни, запрет деятельности в субботние и воскресные дни;

9) разрешить работу отдельно стоящих и расположенных в крупных объектах торговли продовольственных супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек в штатном режиме при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м на одного посетителя, соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

10) ограничить работу крытых (продуктовых, непродуктовых) рынков до 17.00 ч., с запретом в субботние и воскресные дни, открытых (продуктовых, непродуктовых) рынков с запретом в воскресные дни, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

11) ограничить деятельность объектов общественного питания с 9.00 ч. до 20.00 ч. (заполняемость не более 50%, но не более 50 мест, не более 4 посадочных мест за каждым столом, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный сан-дез. режим) без проведения коллективных мероприятий;

12) ограничить работу объектов общественного питания и фудкортов, размещенных в ТРЦ и ТД, только навынос и на доставку за пределы торгово-развлекательных центров и торговых домов с ограничением по времени с 7.00 ч. до 20.00 ч.;

13) ограничить работу саун, СПА-центров, бассейнов с 8.00 ч. до 21.00 ч. с запретом в субботние и воскресные дни;

14) обязать руководителей и владельцев объектов торговли (ТРЦ, ТД, рынков) площадью свыше 1000 кв.м. и общественного транспорта сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима на своих объектах;

15) перевести на удаленный режим работы 80% работников организаций с численностью сотрудников 20 и более человек, за исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте и государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города. Разработать и ввести в действие алгоритм контроля перевода организациями на удаленный режим;

16) разрешить работу банков, отделений АО "Казпочта", ЦОНов с 9.00 до 18.00 часов, прием населения по предварительной записи (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного сан-дез. режима), обеспечить обеззараживание воздуха в ЦОНах экранированными бактерицидными установками и приточно-вытяжную вентиляцию залов ожидания и помещений;

17) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67;

18) разрешение деятельности религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий (намаз и богослужение);

19) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

20) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

21) разрешение деятельности спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек;

22) запрещение спортивных соревнований в закрытых помещениях, за исключением утвержденных национальным календарем;

23) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

24) Управлению жилищной политики обеспечить кратность дезинфекции подъездов и лифтов в домах с активными очагами COVID-19 3 раза в неделю, Центру дезинфекции - 1 раз во время заключительной дезинфекции очага коронавирусной инфекции с применением дезинфекционных препаратов, разрешенных в Республике Казахстан;

25) обеспечить ежемесячное 1-кратное лабораторное обследование сотрудников государственных органов с профилактической целью (акиматов и их структурных подразделений, прокуратуры, полиции, ДЧС города Алматы с районными подразделениями, антикоррупционной службы, судов, санитарно-эпидемиологической службы, социальной защиты), а также волонтеров (согласно представленным спискам акиматов), работников морга и судебно-медицинской экспертизы;

26) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

27) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

28) запрещение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме, за исключением организаций и объектов жизнеобеспечения города;

29) разрешение деятельности РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бөбек";

30) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего и санаторного типа, школ-интернатов для одаренных детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

31) разрешение деятельности детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров при заполняемости групп не более 15 человек, по предварительной записи;

32) разрешение и ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев согласно приложению 4 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 68 от 25.12.2020 г.

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