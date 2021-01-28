Назван уровень инфляции в Казахстане

Международные резервы выросли.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в декабре 2020 года инфляция составила 0,9% (в декабре 2019 года – 0,7%). Нацбанк отмечает, что за год общий уровень инфляции составил 7,5%, передает zakon.kz.

В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,3%, непродовольственные товары – на 5,5%, платные услуги – на 4,2%. В декабре 2020 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 7,6%, - сообщили в Нацбанке.

Валовые международные резервы Национального Банка за декабрь 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 9,8% и составили 35,7 млрд долл. США из-за роста цены на золото, притока валюты в рамках налоговых компенсаций от Карачаганакского консорциума и правительственного займа от Азиатского Банка Развития.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,7 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец декабря 2020 года составили 94,4 млрд долл. США.

Денежная база в декабре 2020 года расширилась на 1,1% (с начала года – на 41,8%) и составила 9 777,6 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 9,7% (с начала года – на 6,3%) до 5 087,8 млрд тенге. Денежная масса за декабрь 2020 года увеличилась на 1,1% (с начала года увеличение на 16,9%) и составила 24 917,8 млрд тенге, наличные деньги в обращении выросли на 4,5% (с начала года – на 22,9%) до 2 828,0 млрд тенге, - пояснили в финрегуляторе.

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