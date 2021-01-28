Госпитализацию всех больных КВИ в Алматы объяснил Байгабулов

Не все бессимптомные пациенты соблюдают домашний карантин - заместитель главного санврача.

Заместитель главного государственного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов разъяснил пункт в новом постановлении об обязательной госпитализации больных всех форм коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Новое постановление Жандарбека Бекшина было опубликовано сегодня, 28 января. Оно вступит в силу с 1 февраля. С новым режимом работы объектов можно ознакомиться здесь.

По его словам, госпитализации подлежат все зараженные COVID-19 - и симптомные, и бессимптомные.

Практика показала, что некоторые бессимптомные ходят по торговым центрам, различным учреждениям, объектам общепита. В ходе расследования стало известно, что не все бессимптомные пациенты соблюдают домашний карантин. К слову, на сегодняшний день по двум жителям Алматы, которые не соблюдали домашний карантин, материалы по ним мы передали в суд для принятия процессуального решения, - пояснил он.

Байгабулов также ответил на вопрос о количестве койко-мест в медучреждениях Алматы.

Мест хватит. Как только ПЦР-тест покажет положительный результат, вас госпитализируют. Даже если вы бессимптомный, вы можете заразить других людей, - ответил он.

В новом постановлении главврача также сообщается о закрытии кинотеатров, ограничения времени работы ТРЦ, торговых домов и торговых сетей в будни и выходные и о многом другом.

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