Женщину без маски пинками вытолкнули из автобуса в России

Кондуктор настаивала, чтобы она надела маску, но в итоге произошел конфликт.

В России на видео попал неприятный инцидент в пассажирском автобусе, передает zakon.kz.

Как сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT, инцидент произошел в Красноярске. Кондуктор пинками вытолкала женщину без маски из автобуса.

В транспортном департаменте города пояснили, что избитая женщина сначала отказывалась надеть маску, а затем стала провоцировать кондуктора. Последняя сейчас отстранена от работы, в ситуации разбирается полиция.

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