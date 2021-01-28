Женщину без маски пинками вытолкнули из автобуса в России

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Кондуктор настаивала, чтобы она надела маску, но в итоге произошел конфликт.
В России на видео попал неприятный инцидент в пассажирском автобусе, передает zakon.kz.
Как сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT, инцидент произошел в Красноярске. Кондуктор пинками вытолкала женщину без маски из автобуса.
В транспортном департаменте города пояснили, что избитая женщина сначала отказывалась надеть маску, а затем стала провоцировать кондуктора. Последняя сейчас отстранена от работы, в ситуации разбирается полиция.
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