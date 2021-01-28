16-летний футболист погиб в уличной драке

Джош Данн обучался в академии ирландского "Богемианс"

Вечерняя потасовка между двумя компаниями в столице Ирландии Дублине стоила жизни молодому, подающему надежды футболисту, передает zakon.kz.

Джош Данн обучался в академии ирландского "Богемианс", его считали подающим надежды игроком. Однако, жизнь 16-летнего футболиста оборвалась в уличной драке - спортсмену нанесли несколько ножевых ранений. Несмотря на быструю госпитализацию, врачи не смогли спасти жизнь футболиста.

Все в "Богемианс" опустошены, узнав о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах. Джош был талантливым молодым футболистом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Это тяжелое время для бывших одноклубников Джоша. Трудно представить себе потерю такого молодого человека в таких обстоятельствах. Мы призываем игроков или их родителей обращаться за помощью, если они испытывают трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов, бывших или действующих, - сообщили в пресс-службе клуба.

Подготовил Альберт Ахметов

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