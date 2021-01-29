Врач оценил вред от бесконтрольного просмотра мультфильмов

Телевизионный ведущий и врач Евгений Комаровский рассказал о том, насколько может быть для ребенка вредным постоянно смотреть мультфильмы.

Телевизионный ведущий и врач Евгений Комаровский в своих социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков, рассказал о том, насколько может быть для ребенка вредным постоянно смотреть мультфильмы, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По словам телеврача, одна из подписчиц рассказала ему о том, что ее сын занимается просмотром мультфильмов максимум час в сутки, когда находится с родителями. В то же время женщина сообщила, что несколько раз в месяц ребенок находится у своей бабушки, которая разрешает ему смотреть анимационные ленты дольше, чем дома.

Подписчица поинтересовалась у Комаровского, какой вред все-таки может причинить детскому зрению бесконтрольный просмотр мультфильмов.

Доктор считает, что на рассказанную ситуацию можно посмотреть под другим углом.

Есть ребенок, адекватные родители которого контролируют доступ к экранному времени, делают перерывы и понимают, что ребенок должен развиваться, – написал Комаровский.

Далее врач пояснил, что родителям в таком случае удалось выработать у наследника систему того, как с гаджетами нужно взаимодействовать.

Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает, что хочет – ничего страшного нет, – сообщил доктор.

Комаровский обратил внимание на то, что огромное количество людей многие годы не соблюдают советы, которые озвучивают педиатры, и "никто не переживает". В данной ситуации, как считает специалист, важнее всего будет мир в семье.

Об этом телеведущий написал в своем официальном Instagram-аккаунте.

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