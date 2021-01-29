Многодетные матери смогут бесплатно ездить в автобусах Алматы

Дополнительного финансирования это не потребует.

Новые категории льготников появились в Алматы. Об этом стало известно после II сессии маслихата Алматы VII созыва, передает zakon.kz.

Ранее было определено 9 категорий, по которым предоставлялись льготы для проезда в общественном транспорте. Руководитель Управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов предложил добавить еще 3 категории льготников - многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алка" и "Кумис алка" (бесплатный проезд), ветераны боевых действий на территории других государств (бесплатный проезд) и лица, сопровождающие детей-инвалидов (оплачивают 50% от стоимости проезда)

Ранее все вышеперчисленные лица уже пользовались льготами для проезда в общественном транспорте, но не были выведены в отдельную категорию. То есть, ветераны боевых на территории других государств ранее относились к ветеранам ВОВ, имеющие подвески "Алтын алка" и "Кумис алка" ранее относились к категории многодетные. Хотим вывести их в отдельные категории, дополнительного финансирования это не потребует, в рамках выделенных средств мы предоставим льготы, - сказал Ерлан Адилов.

Депутаты единогласно поддержали данное предложение.

Данное решение принято в соответствии с новым Законом «О Ветеранах» от 6 мая 2020 года, а также с целью защиты и улучшения социально-экономического положения уязвимых категорий горожан.

По данным Управления социального благосостояния Алматы, количество лиц, сопровождающих детей-инвалидов до 18 лет, составляет 1161 человек. Данной категории лиц будет предоставлена 50% льгота. Многодетным матерям, награжденным подвеской «Алтын алқа» и «Күміс алқа», число которых составляет 4663 человека, будет предоставлено право бесплатного проезда.

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