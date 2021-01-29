Шпекбаев: Отдельные чиновники восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес

Антикоррупционной службой зарегистрировано 100 уголовных дел, из них почти половина – это хищения средств, выделенных на антикризисные меры.

В условиях пандемии отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес. Об этом заявил глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии, передает zakon.kz.

Как отметил Шпекбаев, 2020 год стал одним из самых тяжелых в истории человечества. Беспрецедентный стресс-тест прошли государственные аппараты по всему миру, столкнувшись с масштабным снижением уровня доверия граждан.

В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни Бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки. Обогащение на горе своего народа равносильно предательству и убийству. Алик Шпекбаев.

По его словам, Антикоррупционной службой зарегистрировано 100 уголовных дел, из них почти половина – это хищения средств, выделенных на антикризисные меры. Пресечены факты приобретения 132 аппаратов ИВЛ по завышенной стоимости на сумму более 2 млрд тенге.

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