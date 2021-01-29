Карта "ALL IN" от Сбербанка Казахстан признана лучшей для ежедневного пользования

В 2020 году более 700 тысяч казахстанцев оформили карту "ALL IN" в удобных для них каналах обслуживания.

Платежная карта "ALL IN" от Сбербанка Казахстан признана №1 в номинации "Лучшая карта для ежедневного пользования" по рейтингу международной платежной системы Visa.

"Карта "ALL IN" по праву признана лучшей для решения повседневных финансовых задач, при создании продукта мы учли лучшие мировые практики, опыт и самое главное – пожелания наших клиентов для того, чтобы предложить максимально удобный, простой и выгодный сервис.

В 2020 году более 700 тысяч казахстанцев оформили карту "ALL IN" в удобных для них каналах обслуживания. Так, во время карантина и зачисления социальных пособий нашим соотечественникам мы работали 24/7, обеспечивая бесперебойную доставку карт "ALL IN" клиентам. Каждая вторая карта в тот период была доставлена на дом в течение двух дней с момента получения заявки, а каждая четвертая была выпущена в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" за 1 минуту.

Мы ожидаем и дальнейшее увеличение количества держателей наших карт, внедряя новые, уникальные опции: помимо стандартных предложений в виде совершения моментальных платежей и переводов, владелец карты получает привлекательные возможности, в том числе скидки в партнерской сети Банка, CashBack, который возвращается реальными деньгами, а также переводы в Россию по номеру телефона клиентам Сбера – эксклюзивный сервис в Казахстане.

Владелец карты может в любой момент привязать ее к Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay или к собственному кошельку нашего Банка – Sberbank Pay. Кроме того, держателям карт Сбербанка открывается доступ к пользованию продуктами экосистемы Сбера – мультимедиа-сервисом (Сберзвук, Окко) и многое другое.

Мы благодарны нашим клиентам за высокую оценку карты All IN и будем дальше стремиться улучшать для вас все наши продукты и сервисы, в том числе и в рамках партнерских отношений с МПС Visa", - прокомментировал Председатель Правления Сбербанк Казахстан Ельдар Тенизбаев.

Безопасность денежных средств обеспечивается самым надежным банком в СНГ и странах Восточной Европы.

Выпуск карты и ее доставка осуществляются бесплатно. Открытие карты не требует посещения отделений Банка, достаточно отправить заявку в приложении "Сбербанк Онлайн" или на сайте Банка, пройдя по ссылке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!