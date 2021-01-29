Депутат Мажилиса рассказал о своей зарплате

Зависит от стажа, от выслуги лет, от научных степеней.

Депутат Айдос Сарым рассказал о зарплатах в Мажилисе, передает zakon.kz.

В кулуарах заседания итоговой коллегии Агентства по противодействию коррупции журналисты спросили депутата Айдоса Сарыма о том, какую зарплату ему установили.

Я еще не знаю, не получал. Я честно говоря, бытовыми вопросами не очень хорошо занимаюсь. Сегодня будет заседание по нашим бытовым вопросам. Зарплата интересует, конечно. Но до сих пор не было времени. У меня отец приболел, я в Алматы был долгое время. Поэтому заниматься бытовыми вопросами не было времени, не успевали. Есть примерный коридор, который озвучен. По-моему от 500 тысяч до 800 тысяч тенге. Это зависит от стажа, от выслуги лет, от научных степеней, - ответил он.

Сарым добавил, что чтобы получать максимальный порог надо быть профессором.

30 лет на госслужбе поработать, быть генералом, звания иметь и так далее. Поскольку у меня этого всего нет, мне это не грозит, - сказал депутат.

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