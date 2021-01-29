Мы пережили некоторые трудности, особенно летом прошлого года, отметил он.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов отметил трудовые заслуги врачей и учителей в прошлом году, передает zakon.kz.

"Казинформ" пишет, что о работе врачей и учителей он напомнил на расширенном заседании коллегии Министерства информации и общественного развития.

Прошлый год выдался непростым. Тем не менее, не думаю, что в прошлом году произошли большие изменения в сознании общества. Вся страна снова посмотрела и поняла, что место наших учителей особенное. Весь народ знает, что именно сделали наши учителя в трудные времена, - сказал он.

Отдельно он остановился и на важной деятельности врачей. По его словам, в трудную минуту благодаря непосредственному участию многих граждан было сделано немало.

Благодаря прямым поручениям Президента Касым-Жомарта Токаева, а также принятым решениям удалось в целом держать ситуацию под контролем. Мы пережили некоторые трудности, особенно летом прошлого года. Реальный результат будет только там, где мы осуществим те шаги, которые решили сделать всей страной в целом. Слава богу, не лишним будет сказать, что ситуация нормальная и на постоянном уровне наблюдения. Это вы сами видите. Вы знаете, как обстоят дела во всем мире, - заключил он.

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