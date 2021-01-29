Полицейские украли телефон у покойника и оформили микрокредиты

Поступившие деньги они перевели на карту знакомого.

Полицейских, укравших у покойника телефон, осудили в Жезказгане, передает zakon.kz.

Как сообщает МИА "Казинформ", весной прошлого года два криминалиста местного управления полиции выехали на дорогу Жезказган – Сатпаев, где произошло ДТП со смертельным исходом. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон погибшего водителя. Вместо того, чтобы сдать его как вещественное доказательство, полицейские забрали телефон. А позже через мобильное приложение оформили микрокредиты на имя владельца телефона. Поступившие деньги они перевели на карту знакомого. Спустя некоторое время их мошенническое действие было выявлено.

Подозреваемые заключили процессуальное соглашение с прокурором и полностью признали свою вину. Благодаря этому их не лишили свободы. Жезказганский городской суд приговорил их к 3,6 годам ограничения свободы. Также суд лишил их специального звания.

Основываясь на изложенном, суд признал подсудимых виновными и назначил наказание первому подсудимому в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, при этом он пожизненно лишен права работать на государственной службе, а также специального звания лейтенант полиции. Второму подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, с лишением специального звания старший лейтенант полиции. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Жезказганского городского суда.

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