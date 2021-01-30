После критики Токаева будет создан базовый учебник по истории

В восьмых классах школьники занимаются по альтернативным учебникам истории, в которых указана разная дата одного и того же события.

Единые учебники по школьным предметам "История Казахстана" и "Всемирная история" разработают в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sputnik, об этом в интервью телеведущему Нартаю Аралбаю рассказал министр образования Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что при разработке учебников должно быть единообразие.

Мы должны уметь обучать так, чтобы ребенку было интересно. Каким должен быть учебник? Должны ли там быть только цифры, даты или история Казахстана, которую ребенку будет интересно узнавать? Например, в восьмом классе – учебники альтернативные. В одном указана одна дата, в другом – иная. На ЕНТ во время апелляции учащиеся указывают, что в книгах разные сведения. Теперь по поручению Президента учебники будут по одной программе, как единый базовый учебник. Единообразие будет в учебниках по "Истории Казахстана" и "Всемирной истории", - сказал Аймагамбетов.

Министр добавил, что теперь учебные программы в обязательном порядке должны будут пройти экспертизу и апробацию.

26 января Касым-Жомарт Токаев высказал недовольство школьным образованием.

По качеству учебников есть вопросы. На сегодня в школах используются учебники по истории Казахстана и мира, где можно увидеть множество разночтений. Я сам читал некоторые учебники, удивляясь их низкому качеству. Исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения. Поэтому поручаю разработать и внедрить единые школьные учебники по "Истории Казахстана" и "Всемирной истории", - отметил Токаев.

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