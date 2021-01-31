На отличие гриппа от коронавируса указала иммунолог

Ярцева подчеркнула, что клиническая картина COVID-19 в целом разнообразна и до конца не изучена.

При заболевании коронавирусной инфекцией высокая температура держится дольше, чем при гриппе, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева, передает "Вечерняя Москва".

У COVID-19 много разных форм. Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10—12 дней, и это считается легкой формой. И это изнуряет. Притом, что в анализах будут минимальные изменения, которые не будут требовать локализации. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе. иммунолог Ирина Ярцева

Ярцева подчеркнула, что клиническая картина COVID-19 в целом разнообразна и до конца не изучена.

Кроме того, при ковиде, как правило, не поражается горло, в отличие от гриппа, добавила Ярцева. Медик резюмировала, что клиническая картина ковида разнообразна и еще не до конца изучена.

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