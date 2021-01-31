Как будут работать кафе и фудкорты в Алматы

Разрешена деятельность объектов общепита, работающих для фудкортов, только на вынос.

Опубликовано новое постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы о смягчении карантина, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, ограничивается деятельность объектов общепита (в помещении), в том числе, расположенных в ТРЦ, с 7.00 до 23.00, и закрытием оплаты по счетам до 22.00. Заполняемость до 50%, не более 50 мест, по 4 посадочных места за каждым столом.

При этом, разрешена деятельность объектов общепита, работающих для фудкортов, только на вынос за пределы ТРЦ и ТД, и на доставку, без ограничения по времени. Зона фудкортов закрывается.

Отмечается, что разрешена работа на вынос объектов общественного питания без посадочных мест в помещении и на открытом воздухе.

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