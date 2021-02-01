Дождь со снегом ожидаются в Казахстане 

Приложение zakon.kz
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Также ожидается повышение температуры воздуха на северной половине Казахстана.
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 2-4 февраля, сообщает zakon.kz.
Ложбина Атлантического циклона, смещаясь по территории Казахстана с запада на восток, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, низовую метель, усиление ветра, а так же повышение температуры воздуха на северной половине. Южные регионы будут находиться под влиянием высотного гребня, который обусловит солнечную погоду без осадков, - сообщили в ведомстве.
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