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Дождь со снегом ожидаются в Казахстане 

Фото: inform.kz 1 февраля 2021, 11:11

Также ожидается повышение температуры воздуха на северной половине Казахстана.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 2-4 февраля, сообщает zakon.kz.

Ложбина Атлантического циклона, смещаясь по территории Казахстана с запада на восток, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, низовую метель, усиление ветра, а так же повышение температуры воздуха на северной половине. Южные регионы будут находиться под влиянием высотного гребня, который обусловит солнечную погоду без осадков, - сообщили в ведомстве.

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