Казахстанцев внесут в единую базу и будут пускать в заведения по qr-коду

Отображение статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей.

Казахстанцев намерены классифицировать по цветам на предмет того, проходили ли они ПЦР-тест, и какой был результат, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЦРИАП РК, данные будут отражаться в приложении "Ashyq", разработанном Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством здравоохранения РК.

В настоящий момент проект реализуется в пилотном режиме среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (spa-центры, фитнес центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы.

Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Желтый – частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.

Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).

Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрих кода, расположенного на удостоверении личности. Проведенный пилот позволит в дальнейшем определить сроки распространения мобильного приложения "Ashyq" по всей территории Казахстана, для входа в общественные места (ТРЦ, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и т.д.), - отметили в министерстве.

На фоне этой новости у казахстанцев возник ряд вопросов и возмущений. За разъяснениями редакция обратилась МЦРИАП РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!