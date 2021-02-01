Почему Байден перенес программную речь о внешней политике

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Причина - снегопад, который обрушился на Вашингтон.
Президент США Джо Байден перенес программную речь по внешней политике из-за снегопада, который обрушился на Вашингтон, передает zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, выступление было запланировано на 1 февраля в госдепартаменте.
Он будет рад посетить (госдепартамент) позже на той неделе, когда сотрудники ведомства и дипломаты смогут более безопасно добраться до работы, чтобы посетить мероприятие, - сообщил журналистам представитель Белого дома.
Отмечается, что новая дата пока не назначена.
Согласно прогнозу погоды, снег, который начался 31 января, будет идти 1 и 2 февраля.
Байден планирует изложить свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире".
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