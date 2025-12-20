К казахстанцам обратились с важным предупреждением по поводу документов
20 декабря 2025 года казахстанцев предупредили о планируемых ограничениях на сервисах электронного правительства из-за технических работ, сообщает Zakon.kz.
На странице eGov в Instagram отмечается, что в рамках совершенствования сервисов и проектов регулярно проводятся технические работы.
"В связи с этим 20 декабря с 21:00 до 08:00 21 декабря возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "НИТ". Для предотвращения возможных неудобств АО "НИТ" рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ", – обратились к казахстанцам.
Ранее в электронном правительстве предупредили казахстанцев об участившихся случаях рассылок мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz.
