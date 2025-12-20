#Казахстан в сравнении
Общество

К казахстанцам обратились с важным предупреждением по поводу документов

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 13:18 Фото: gov4c.kz
20 декабря 2025 года казахстанцев предупредили о планируемых ограничениях на сервисах электронного правительства из-за технических работ, сообщает Zakon.kz.

На странице eGov в Instagram отмечается, что в рамках совершенствования сервисов и проектов регулярно проводятся технические работы.

"В связи с этим 20 декабря с 21:00 до 08:00 21 декабря возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "НИТ". Для предотвращения возможных неудобств АО "НИТ" рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ", – обратились к казахстанцам.

Ранее в электронном правительстве предупредили казахстанцев об участившихся случаях рассылок мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
