Распространено срочное обращение к казахстанцам в связи с новым видом мошенничества

20 декабря 2025 года казахстанцев предупредили о распространении нового вида интернет-мошенничества. Оно направлено на детей и подростков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, злоумышленники размещают видеоролики с предложениями "взлома игр", "получения бонусов" либо "доступа к закрытым функциям".



"Указанные материалы содержат ссылки на сторонние ресурсы, чаще всего на Telegram-каналы, где несовершеннолетним предлагается пройти так называемую "верификацию", "ID-доступ" или выполнить иные действия. После этого мошенники начинают оказывать психологическое давление, заявляя о якобы взломанном телефоне, получении доступа к личным данным, переписке либо аккаунтам ребенка. Используя чувство страха и тревоги, злоумышленники запугивают детей и требуют перевода денежных средств", – сообщила она.

В связи с выявленными рисками комитет в срочном порядке обратился в Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел РК. Информация будет рассмотрена и взята на контроль.

"В случае выявления подозрительных или аналогичных ситуаций просим направлять обращения через портал "Е-Өтініш", а также обращаться в правоохранительные органы либо сообщать в контакт-центр 111", – обратилась Оспанова к казахстанцам.

Также она рассказала, что важно обсудить с ребенком:

не переходить по ссылкам из видеороликов, комментариев и личных сообщений с обещаниями "взлома игр", бонусов или доступа к закрытым функциям;

ни при каких обстоятельствах не проходить "верификацию", "ID-доступ" и иные проверки по просьбе незнакомых лиц или администраторов каналов;

не сообщать личные данные, коды из SMS, данные аккаунтов и пароли, даже если собеседник утверждает, что телефон или аккаунт "взломан";

при получении пугающих сообщений незамедлительно прекратить общение и обратиться к родителям или законным представителям.

Родители также могут:

разъяснить ребенку распространенные схемы интернет-мошенничества и способы психологического давления, используемые злоумышленниками;

настроить функции родительского контроля и ограничить переход по сторонним ссылкам;

поддерживать доверительный диалог с ребенком, чтобы он своевременно сообщал о подозрительных ситуациях в интернете.

"Дополнительно сообщаем, что в рамках законопроекта о внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа предусмотрены нормы, направленные на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В частности, запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до достижения 16-летнего возраста, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями", – напомнила Оспанова.

Комитет по охране прав детей поддержал эту норму как одну из превентивных мер по снижению цифровых рисков и защите несовершеннолетних от вовлечения в опасные и мошеннические схемы в онлайн-пространстве.

Подробно в новеллах и последствиях указанной нормы разбирался журналист Zakon.kz.