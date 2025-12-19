#Казахстан в сравнении
Мир

Китайские геологи открыли и зарегистрировали новый вид ценного минерала

Минерал, ископаемое, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 06:11 Фото: pixabay
Китайские геологи обнаружили и официально зарегистрировали новый минерал – цзиньсюй – на никель-кобальтовом месторождении Лунхуа в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает Центральное телевидение Китая, новый минерал представляет собой сульфид никеля, висмута, сурьмы и мышьяка.

Его открыли специалисты Китайской академии геологических наук и после голосования комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации получил официальное признание. Китайское название минерала – цзиньсюй.

По словам руководителя лаборатории теории и технологий глубинной разведки полезных ископаемых Янь Цзяюна, цзиньсюй образовался в результате замещения ранее сформированных никельсодержащих минералов, что привело к перестройке кристаллической структуры и формированию нового устойчивого минерального соединения.

Эксперты отмечают, что месторождение Лунхуа относится к категории особо богатых: содержание никеля в руде достигает около 17,5%, кобальта – порядка 1,5%, что почти в 80 раз превышает средние промышленные показатели.

В связи с этим открытие имеет важное значение для изучения генезиса гидротермальных никель-кобальтовых месторождений и может способствовать прорывам в поиске стратегически дефицитных ресурсов, включая кобальт, по которому Китай во многом зависит от импорта.

Ранее сообщалось, что Китай установил средства защиты на орбитальной станции.

Аксинья Титова
