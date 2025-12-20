#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Редкое геологическое открытие: под Бермудами нашли то, что держит их над водой

Бермудские острова, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 12:56 Фото: pixabay
Бермудские острова – научная загадка. Не из-за расположенного недалеко печально известного Бермудского треугольника, а потому что они находятся на раздутой массе земной коры, которой там быть не должно, по крайней мере, согласно традиционным теориям, сообщает Zakon.kz.

Сейсмологи Уильям Фрейзер из Института Карнеги и Джеффри Парк из Йельского университета предложили этому объяснение.

Геологи долго ломали голову над вопросом существования Бермудских островов: Бермудский архипелаг состоит из 181 острова, представляющих собой обнажения неглубокого слоя мантии, образовавшегося в результате извержения вулкана около 33 миллионов лет назад. Как правило, вулканические островные цепи, подобные этой (например, Гавайи), характеризуются наличием ряда вулканов последовательного возраста, некоторой текущей вулканической активностью и глубоко залегающим мантийным плюмом.

Этот шлейф обычно поддерживает "бульб" морского дна, что в геологии обозначает выпуклый холмик на морском дне, обычно образующийся, когда горячий, плавучий материал поднимается снизу, подобно прыщику, образующемуся под кожей, пишет Sciencealert.

На Бермудских островах есть поднятие земной коры, но, по-видимому, нет мантийного плюма. Учитывая отсутствие признаков вулканической активности в этом районе на протяжении миллионов лет, поднятие земной коры (и острова, которые оно поднимает) должны были бы уже давно отступить в океан. Но этого не произошло.

Фрейзер и Парк изучили записи гулов, создаваемых землетрясениями, проходящими через земную мантию под Бермудскими островами. Эти вибрации могут распространяться через плотные материалы гораздо быстрее, в то время как менее плотные вещества замедляют их, поэтому создаваемые ими волновые формы могут дать нам представление о том, что происходит внизу.

В данном случае сейсмологи обнаружили доказательства того, что слой относительно малоплотной породы толщиной около 20 километров выполняет функцию, обычно выполняемую поднимающимся мантийным плюмом: поднимает земную кору за счет своей плавучести, создавая волнообразную структуру, которая удерживает архипелаг чуть выше его кристально чистых вод.

"Мы выявили особенности, связанные с примерно 20-километровым слоем горных пород под океанической корой, о которых ранее не сообщалось. Этот толстый слой под земной корой, вероятно, образовался во время вулканической активности Бермудских островов 30-35 миллионов лет назад и мог поддерживать батиметрическое поднятие", – поясняют исследователи в своей статье.

Это "подстилание" – лишь одна из возможных интерпретаций сейсмических данных. Но именно оно может предотвратить исчезновение Бермудских островов в Атлантическом океане, по крайней мере, до тех пор, пока уровень моря не поднимется выше.

Ранее астрономы из Копенгагенского университета предложили новый сценарий происхождения вещества, из которого сформировалась Земля.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
