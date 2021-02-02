Женщина лишилась всего: урок для всех, как выжить

Стали ли казахстанцы терпимее к домам престарелых

Несмотря на то, что предрассудки в обществе еще сильны, все больше людей терпимее относится к тому, что люди отдают пожилых родственников под опеку в дома престарелых. Да и сами эти учреждения опеки за последнее время прошли своеобразную эволюцию. Сегодня все больше подобных учреждений представляют собой уютные дома с минимумом "казенщины", где за подопечными ухаживают неравнодушные профессионалы. Впрочем, и попадают туда люди по самым разным причинам, передает zakon.kz.

Некоторые истории просто поражают тем, насколько жизнь могут искалечить роковые стечения обстоятельств и превратности судьбы. К примеру, судьба Натальи Михайловны Калмыковой. Началась она еще в 90е годы, когда она с семьей (мужем и ребенком) проживала в Усть-Каменогорске. Они строили дачу и когда она уже была почти достроена, там случился пожар. Муж не выдержал этого потрясения и получил инфаркт, после чего умер. Наталья приняла решение переехать к родителям, которые жили под Алматы. Она продала дом и переехала сюда. Все случилось в пору экономических потрясений 90-х. После продажи жилья в Усть-Каменогорске, ее деньги фактически превратились в ничто. Наталья жила с мамой, которая через какое-то время умерла. Когда сын Натальи вырос, решили документы переоформить на него. И когда уже ехали в город непосредственно на эту процедуру, то её сын пропал. Как выяснилось позже, он утонул при неизвестных обстоятельствах. Документы потеряны абсолютно все – от ордера на квартиру до паспорта Натальи.

Восстановить документы ей так и не удалось. Наталья не может доказать, что она является законной наследницей квартиры. В результате она оказалась на улице и перебивалась случайными заработками. На одной из работ она сильно сломала ногу и не смогла ходить. Это окончательно ее добило. Наталья осталась нетрудоспособной и фактически осталась ни с чем. Она долго скиталась по разным местам, оказалась в центре адаптации и через него попала в приют с одним только свидетельством о рождении. В приюте женщине помогли собрать архивные материалы из Усть-Каменогорска, восстановили удостоверение личности, и стаж работы и оформили пенсию. К сожалению, нога так и осталась искривлена. Несмотря на то, что ее готовили к операции, Наталья побоялась оперировать ногу, испугавшись долгой реабилитации. Ей, конечно, стало лучше, хотя она по-прежнему хромает. Кстати, она по-прежнему живет в приюте.

57-летняя Елена Мажуто – женщина с трагической судьбой, достойной экранизации. Семь лет назад она приехала в Казахстан к родственникам погостить на несколько дней. Возвращаясь из пригорода, она стояла на автобусной остановке, где её сбила машина. Сумка с документами улетела в овраг, и полицейским не удалось установить ее личность. Елена получила тяжелейшие травмы позвоночника и фактически осталась обездвижена. Но это полбеды: придя в себя после многомесячной комы, она ничего о себе не помнила. Когда Елена выписалась из больницы, ее взяли под опеку служители благотворительного фонда и помогли ей максимально реабилитироваться, восстановить документы и найти родственников в России. Сейчас решается вопрос о ее воссоединении с родными.

В Казахстане сегодня количество людей, находящихся под опекой домов престарелых, невелико. По состоянию на 2019 год их насчитывается немногим меньше 13 тысяч человек. Всего в Казахстане действуют 249 организаций по предоставлению специальных социальных услуг. В том числе - 155 организаций стационарного типа, 63 - полустационарного типа, 30 - временного пребывания и 1 организация с несколькими условиями оказания специальных социальных услуг. Всего пользуются услугами подобного рода организаций (как постоянно, так и временно) более 44 тысяч человек, из них 43% составляют женщины. Для сравнения, в соседней России на попечении таких заведений состоит более 200 тыс. человек.

Значительная часть населения сегодня по привычке предосудительно относится к тем, кто определяет своих пожилых родителей под опеку домов престарелых. Почти сразу в их адрес сыплются обвинения в равнодушии и жестокосердии. При этом многие осуждающие даже не понимают контекста и причин, по которым людям приходится так поступать с пожилыми родственниками.

Представления о том, что дети, сдающие родителей в дом престарелых – это бессердечные эгоисты, в корне неправильны. Большинство людей считает, что все современные семьи, как и в начале прошлого века, живут в больших домах, где вместе находятся несколько поколений. Где старики никогда не остаются в одиночестве, а их дети и внуки рядом и всегда имеют возможность за ними ухаживать. К большому сожалению, реальность сейчас изменилась, - считает заместитель директора отдела оказания социальной помощи престарелым и инвалидам при благотворительном фонде "Радонеж" Людмила Петренко.

Специалисты-волонтеры, как правило, разделяют три категории людей, которые прибегают к услугам таких учреждений. Первые – те, у кого очень возрастные родители, старше 90 лет. Чаще всего дети этих людей сами пожилые и не вполне здоровые люди. Внуков либо нет, либо они живут в других городах, либо слишком заняты.

Вторая категория – работающие граждане, которым некогда непрерывно находиться возле больных родственников. Нарастающие признаки деменции трудно обнаружить сразу. Многие часто оставляют больных близких одних дома, полагая, что они еще сохраняют относительную ясность ума. В результате это заканчивается разного рода эксцессами – от включенного газа до "выхода в окно".

Третья категория – просто жестокосердные люди, которые таким образом избавляются от "обузы". Такое явление тоже имеет место, хотя, как считают специалисты, эта причина далеко не на первом месте. Как ни крути, а сейчас большинство людей, имеющих возрастных родителей – работающие граждане, которые далеко не всегда имеют возможность нанять сиделок. А в специальных домах эти люди, как минимум, в безопасности, в чистоте, в тепле, накормлены и обеспечены должным медицинским уходом.

Осуждать легко, если не вникать в суть проблемы человека. При этом наших пациентов никак нельзя назвать брошенными. Родственники к ним приезжают очень часто. Конечно, сейчас эти встречи ограничены в связи с пандемией коронавируса. Никто у нас не бросает стариков. Конечно, они испытывают определенный стресс. Все-таки дом есть дом. Но благодаря общению друг с другом старики быстро адаптируются. Многие из них понимают проблему своих детей и пребывание в доме престарелых воспринимают как помощь детям. У нас был случай, когда дочка забрала одну из наших подопечных, а она через некоторое время захотела вернуться назад, – рассказала Людмила Петренко.

Представление у людей о домах престарелых тоже меняется. Хотя по-прежнему в сознании крепки стереотипы, и у многих наверняка перед глазами всплывают кадры из кинофильма Эльдара Рязанова "Небеса обетованные", где со стариками обращались как с узниками концлагеря. Хотя сегодня на выбор гражданам предлагается множество подобных заведений, вполне комфортабельных, с самым разным "уклоном". Где-то с сестринским уходом, где-то с максимально "домашней" обстановкой. Большинство людей попадает туда через "сарафанное радио".

Государственные дома престарелых в качестве платы берут 70% от пенсии своих подопечных. Частные дома престарелых предоставляют услуги стоимостью от 150 тысяч тенге в месяц и выше. Но есть и такие приюты, которые часто идут на встречу людям, попавшим в сложные ситуации.

Мы побывали в приюте для престарелых при храме в поселке имени Туймебаева под Алматы, где нам рассказали, что 40% мест зарезервировано на благотворительной основе, 30% - на льготной и еще 30% – на платной.

Прибывают к нам люди в основном по предварительной договоренности. Как минимум, надо прийти, ознакомиться с условиями, после чего решить, на каких условиях человек будет содержаться здесь. Условно говоря, "с улицы" к нам попасть нельзя. Если вы увидите пожилого человека, оказавшегося на улице, надо прежде всего вызывать полицию – у него может быть просто деменция. Поначалу работу с ним должны провести органы правопорядка и только когда выяснится, что он абсолютно одинок и недееспособен, тогда подключают органы опеки или медицины – в зависимости от состояния его здоровья. Брать к себе людей без документов мы тоже не можем. Сейчас домам престарелых по закону это запрещено. Некоторое время назад к нам попал пожилой человек, у которого сгорел дом. Сын с женой и детьми пока живет у соседей, а этого человека мы взяли под свою опеку, хотя он вполне дееспособен и может позаботиться о себе сам. Но вот случилась такая ситуация и мы, конечно же, помогли людям. Есть и довольно уникальная история: у нас живет 22-летняя девушка, выпускница детского дома. У нее ДЦП, она воспитывалась в детском доме. И поскольку к самостоятельной жизни она не приспособлена, то нашла приют у нас, - рассказал социальный работник отдела оказания социальной помощи престарелым и инвалидам Владимир Щупаков.

Как видим, случаи, когда требуется помощь учреждений опеки, бывают разные. Иногда необходимость передачи своего родственника под опеку дома престарелых возникает срочно. А люди не знают, какова процедура и что для этого требуется. Для оформления необходимо собрать ряд документов, подтверждающих необходимость помещения человека в заведение опеки. Среди них: удостоверение, справка о состоянии здоровья или неполной дееспособности. После чего в ходе собеседования будет определено на льготном, бесплатном или платном режиме дом престарелых будет представлять свои услуги.

К сожалению, для многих дома престарелых сегодня становятся жизненной необходимостью. Пока благосостояние наших сограждан в массе своей далеко от того, чтобы снабдить пожилых родителей должным уходом в домашних условиях. Не так часто встретишь большие семьи, где внуки в обязательном порядке заботятся о старых и немощных бабушках и дедушках. Современное городское население живет более обособленно, соответственно и риск остаться в старости в одиночестве довольно велик. В этих условиях помощь как государства, так и волонтеров становится незаменимой.

Альберт Ахметов

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