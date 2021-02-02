Искусственный интеллект применят в Алматы

Цифровизация — наиболее эффективное средство борьбы с преступностью

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о применении IT-технологий для предупреждения и выявления правонарушений, передает zakon.kz .

В своем аккаунте в Instagram аким города подчеркнул, что цифровизация является наиболее эффективным средством борьбы с преступностью.

Для эффективного обеспечения общественной безопасности и, самое главное, предупреждения правонарушений внедряем проект видеомониторинга мест массового скопления. В 2019-2020 году установлено 1 тыс. видеокамер, 103 действующие аналоговые камеры переведены на цифровой формат, проведена модернизация центра оперативного управления ДП и создан новый центр мониторинга, — написал Сагинтаев.

Программное обеспечение позволяет осуществлять поиск людей по приметам, обнаруживать автомобили, велосипеды, оставленные предметы, а также выявлять попытки несанкционированного проникновения в дома или офисы. В перспективе планируется увеличить число камер системы видеомониторинга до 4 тыс. Это позволит полностью охватить общественные пространства мегаполиса.

По данным Сагинтаева, в целом в Алматы используются возможности 120 тыс. камер видеонаблюдения, установленных по бюджетным программам, частными организациями и в рамках ГЧП.* С помощью систем внешнего видеонаблюдения раскрыто около 6 тыс. преступлений. Видеокамерами системы АИС «БДД» и АПК «Сергек» зафиксировано 1,4 млн нарушений.

Благодаря установленным во всех автобусах видеокамерам количество карманных краж снижено более чем в 2 раза. Разоблачено 85 преступных групп, совершавших кражи в общественном транспорте, — отметил аким Алматы.

При этом Сагинтаев подчеркнул, что интеграция баз данных всех систем наблюдения и применение искусственного интеллекта позволят добиться долгосрочного и устойчивого снижения преступности в Алматы. Это задача №1 на ближайшее время.

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