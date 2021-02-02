Опубликовано новое постановление о карантине в Нур-Султане

В Нур-Султане изменится график работы торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов, фитнес-центров, автобусов и рынков.

Опубликовано постановление главного санврача столицы об ограничительных и карантинных мерах в Нур-Султане, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Нур-Султана.

Документ вступает в силу со дня подписания, то есть со 2 февраля.

Согласно документу, в Нур-Султане изменится график работы торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов, фитнес-центров, автобусов и рынков.

Жителям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

запрет на, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), митингов, шествий, сходов и др.;на проведениетолько на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;на организациюна природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи; запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена:батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также нахождение в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Главный санврач города постановила:

Усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей.

(с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы объектовв будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий; разрешение нав очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 68; организациюстрого по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот «EgovKZBot 2.0» с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов, запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий; организацию работы, клиник (с запретом оказания косметологических услуг), стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов; разрешение на проведениепри наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток; организациюнезависимо от форм собственности в текущем учебном году в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-5 классов и международных школ для учащихся 1-7 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе,При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников, посещающих школы, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода; организацию работыстрого в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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