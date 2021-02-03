Бизнесменов-преступников предложили не сажать в тюрьму, а отправлять в ссылку

Депутаты направили запрос в Генпрокуратуру и Агентство по финансовому мониторингу.

Депутаты фракции "Ак жол" предлагают пересмотреть наказания для бизнесменов за экономические преступления. Свои предложения в депутатском запросе они направили Генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову и председателю Агентства РК по финансовому мониторингу Жанату Элиманову, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Андрей Линник отметил, что партия "Ак жол" и предпринимательское сообщество позитивно восприняли создание Агентства по финансовому мониторингу, поскольку создание гражданского ведомства, а не новой силовой структуры, подчеркивает направленность на декриминализацию предпринимательской деятельности.

Это безусловный показатель того государственного значения, которое Президент уделяет деофшоризации и благоприятному бизнес-климату в стране. Вынуждены отметить, что этот шаг более чем своевременный, учитывая тенденции последних лет по "закручиванию гаек" в отношении предпринимателей. Так, только за 2020 год, согласно данным Генеральной прокуратуры, число экономических преступлений, а значит и уголовных дел по ним, выросло на 23%. Подавляющее большинство из них, это незаконная выписка счетов-фактур, нарушение бухгалтерского учета, незаконное получение кредита и другие, - озвучил депутат.

Он добавил, что каждая из указанных статей предусматривает наказания вплоть до лишения свободы. При этом само наличие уголовной ответственности позволяет месяцами держать предпринимателя под стражей, подвергать вымогательствам и захвату бизнеса.

Неслучайно значительная часть таких дел прекращается до суда. Еще хуже, когда предпринимателя все-таки сажают в тюрьму: предприятие ликвидируется, оборудование ржавеет, сотни людей лишаются работы, а государство лишается налогов. Тюрьма еще никого не сделала лучше. А общество еще и оплачивает его содержание. По факту проигрывают все.Демократическая партия "Ак жол" считает, что провинившихся бизнесменов нужно наказывать рублем, а не заключением. Проворовался, не заплатил налоги - пусть заплатит в два-три раза больше, - подчеркнул Линник.

Депутаты надеятся, что с созданием Агентства по финансовому мониторингу будут окончательно разделены экономические и коррупционные преступления. Экономические нарушения совершаются предпринимателями, а коррупционные - с участием государственных служащих или государственных предприятий.

Считаем, что степень ответственности по ним должна резко отличаться и выступаем за полную декриминализацию экономических нарушений, когда к предпринимателям в принципе не должны применяться тюремные сроки. Поэтому есть необходимость расширения альтернативных мер наказания. В частности, с развитием современных технологий появляется возможность вернуться к таким методам, как ссылка и высылка. Эти меры были исключены из Уголовного кодекса в 1998 году ввиду невостребованности, однако сегодня они позволили бы не делать уголовниками обычных предпринимателей, - пояснил мажилисмен.

По его словам, такие нарушители обладают деловой хваткой, нередко имеют средства и целые предприятия. А их переселение в малые города и районные центры может поддержать местную экономику. Ведь такие осужденные не захотят сидеть без дела, перевезут семьи и бизнес, построят дома для себя и своих специалистов, отремонтируют школы, где учатся их дети, откроют заведения для досуга.

На основании изложенного, депутатская фракция "Ак жол" предлагает рассмотреть следующие меры гуманизации наказаний за экономические преступления:

-отменить лишение свободы за экономические преступления, полностью заменив финансовыми санкциями;

-в случае невозможности полной отмены, ввести альтернативные виды наказания для предпринимателей, как ссылка в отделенные районы или высылка с запретом на проживание в крупных городах и областных центрах, с сохранением права на занятие бизнесом;

-определить вероятные места ссылки экономических нарушителей из числа районных центров и малых городов, нуждающихся в притоке пусть оступившихся, но все же предпринимателей и их инвестиций.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!