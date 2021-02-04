Мамин: Необходимо придать серьезный импульс развитию Алматинской области

Область выступает продовольственным поясом Алматы.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Алматы провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации главы правительства, аким региона Амандык Баталов доложил об актуальных вопросах развития области.

Рассмотрены вопросы развития АПК, транспортной и жилищной инфраструктуры, туризма и привлечения инвестиций, охраны окружающей среды, реализации в регионе проекта "Ауыл – Ел бесігі".

Особое внимание уделено вопросам реализации Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года. По итогам 2020 года объемы промышленного производства в области выросли, в сравнении с 2019 годом, на 2,3% до 1,3 трлн тг.

В текущем году планируется реализовать 62 проекта на 118 млрд тг с открытием свыше 3 тыс. новых рабочих мест. Начнется строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Илийском районе Алматинской области общей мощностью 220 тыс. тонн в год.

В 2020 году инвестиции в основной капитал в сфере туризма составили 21 млрд тг, что составляет 14,5% от республиканского объема. В текущем году в области запланировано обустройство 685 км туристских маршрутов и троп, ввод в эксплуатацию 18 мест размещения туристов на сумму 2,6 млрд тг.

В ключевых секторах экономики Алматинской области сохранена положительная динамика развития. Регион обладает значительным потенциалом в сферах АПК, транспорта и логистики, туризма и промышленности. Область выступает продовольственным поясом Алматы. Необходимо придать серьезный импульс дальнейшему развитию Алматинской области путем наращивания объемов инвестиций в новые проекты, — сказал Мамин.

Глава правительства поручил своевременно и качественно реализовать все запланированные проекты развития Алматинской области.

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