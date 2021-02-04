С чем может столкнуться Казахстан при коронакризисе

В 2021 году ожидается восстановление. Большинство экспертов прогнозирует в мировой экономике отскок после кризиса.

Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаев Жумабек Сарабеков прокомменитровал заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана, передает zakon.kz.

В ходе мероприятия были рассмотрены основные подходы к Стратегии национальной безопасности Казахстана на 2021-2025 годы, а также Планы перевооружения армии и развития отечественного ОПК.

Как отметил Нурсултан Назарбаев, сегодня Казахстан, наряду с другими странами, вступил в период качественных изменений среды безопасности. Триггером данных изменений выступает пандемия, последствия которой станут в некотором смысле определяющими для развития глобальных процессов на все предстоящее десятилетие. Сейчас становится ясным, что даже в случае относительно скорого обуздания эпидемии с помощью вакцинации, у коронакризиса будут афтершоки. Речь идет об эффектах пандемии на глобальную экономику, которая по итогам 2020 года сократилась на 4,3%, что является худшим показателем со времен Второй мировой войны, - сказал Сарабеков.

По мнению Сарабекова, в 2021 году ожидается восстановление. Большинство экспертов прогнозирует в мировой экономике отскок после кризиса.

Однако мы уже видим, что процесс оживления проходят довольно сложно. К тому же пандемия успела "заложить мины" на пути глобального развития на среднесрочную перспективу. Прежде всего, мы столкнемся с очередной волной деглобализации. Экономический эгоизм и протекционизм будут преобладать на международной арене, так как каждое государство максимально попытается защитить свой рынок. Другой вызов связан с социальной сферой. Проблема глобального неравенства итак стояла крайне остро, но коронакризис еще больше усугубил ее. Особенно в развивающихся странах на фоне пандемии растет бедность, увеличивается безработица. Все это может дестабилизировать политические системы многих стран, - отметил он.

Он так же указал и на важный момент, связанный с процессами цифровизации.

В период пандемии состоялся массовый переход людей и бизнеса в цифровое пространство. Однако вместе с широкими возможностями кибер-сфера несет в себе и крупные риски, связанные с безопасностью. Все это в разы повышает уязвимость государств и их граждан. Все эти глобальные вызовы будут актуальными и для Казахстана. Нас ожидают геополитические штормы, которые периодически возникают между крупными державами. В этой связи адаптация национальной стратегии безопасности к меняющимся реалиям – требование времени, - заключил Сарабеков.

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