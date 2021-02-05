Чиновник продавал госбензин и передавал деньги лжеполицейскому

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Иная информация оглашению не подлежит.
Главу управления специализированной службы охраны подозревают в хищении денег и продаже государственного бензина в Атырауской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.
На брифинге представители СМИ попросили прокомментировать информацию в отношении начальника ГУ "Управление специализированной службы охраны Атырауской области", которого подозревают в хищении денежных средств - он перечислял деньги не работавшему сотруднику полиции и продавал государственный бензин.
Подтверждаем. В отношении одного из руководителей с санкцией суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация оглашению не подлежит, - сообщил Бигайдаров.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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