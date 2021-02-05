В Костанайской области пытали заключенного

Пытавшего приговорили к 2,6 годам.

Осужденного пытали в Костанайской области, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Приговором Аулиекольского районного суда за применение пыток в отношении осужденного заместитель начальника по режимно-оперативной работе РГУ "Учреждение УК-161/4" ДУИС по Костанайской области" Шоканов А.Б. осужден к 2,6 годам, - уточнил Бигайдаров.

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