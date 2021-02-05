Токаев про 30-летие Независимости: Не повод тратиться на торжества

Юбилей необходимо отметить в контексте начавшихся реформ.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что во время празднования этой знаменательной исторической даты нельзя допускать суеты и расточительства, каждое мероприятие должно быть связано с конкретными шагами, которые принесут пользу стране.

При проведении масштабных мероприятий, охватывающих всю страну, необходимо иметь точное видение и четкие подходы. Следует особо учесть, что все регионы будут работать в тесной связи с центром, будут ориентироваться на вас. 30-летие Независимости – это не просто очередная дата. Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения, – сказал Президент.

Токаев подчеркнул, что в нынешнее время сознание людей сильно изменилось, а весь мир сегодня переживает сложный период. Проведение юбилея – это не повод тратить средства на грандиозные торжества, проводить бесполезные форумы и конференции. Особое внимание надо уделить благосостоянию людей, так как без улучшений в данной сфере нельзя говорить о достижениях страны. При этом государственный аппарат должен оправдать возложенные на него ожидания и доверие общества.

По моему поручению Правительством разрабатывается проект Социального кодекса. Кодекс должен полностью удовлетворять запросы граждан, особенно тех, кто нуждается в помощи. Это соответствует нашей идее построения справедливого государства и открытого общества. Министры и акимы должны твердо придерживаться принципа «Слышащего государства». Необходимо оперативно реагировать на обращения граждан. Самое главное, чтобы каждый наш соотечественник мог ощутить достижения Независимости в своей повседневной жизни, тогда так мы сможем достичь поставленных целей, – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что 30-летие Независимости необходимо отметить в контексте начавшихся реформ.

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