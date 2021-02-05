В Алматы нашли решение проблемам арыков

Арыки в городе, по словам Ливинской, делятся на дворовые, уличные, парковые.

Впервые в Алматы по поручению акима Бакытжана Сагинтаева проведена инвентаризация арычной системы. Руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская сообщила, как будут решать проблемы арыков в мегаполисе, передает zakon.kz.

По словам Ливинской, общая протяженность арыков в Алматы 1525 км. Из них на содержании районных акиматов находятся 1138 км; на территории дворов – 245 км; в парковых зонах – 60 км.

Районные акиматы сами ремонтируют и строят арыки. В 2020 году в районах введено 30 км новых арыков. Они будут взяты на баланс, и внесены в интерактивную карту арыков.

Арыки в городе, по словам Ливинской, делятся на дворовые, уличные, парковые. Чисткой и уборкой занимаются районные акиматы, КСК, но есть так же и бесхозные арыки.

245 км составляют дворовые арыки. Во время обхода установлено, что арыки в самом плохом состоянии находятся в Ауэзовском и Бостандыкском районах. В основном это микрорайоны. Арыки там вросшие в землю, они не работают, нет ни притока, ни отвода. В то же время, самый ухоженный и правильный головной арык по проспекту Абая. Его, как вы знаете, реконструировали. От головного арыка арычная система идет в Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы и дальше спускаются вниз вдоль улиц. Арыки используются для полива, для очищения, а также как абсорбент пыли. Вода правильно стекает в Есентай. На сбросе стоят очистительные сооружения, тем самым грязь не уходит в речку. На моменте сброса проходит очистку за счет сооружений. Остальные арыки вызывают вопросы по разным критериями. - сказала Ливинская.

Парки, скверы и бульвары в Алматы поливаются водой из арыков. Но некоторые из них не имеют питания.

Например, в Family парке недействующий арык. А парке «Южный» сделана арычная система. В этом году использовали новый арык для полива, как при «Зеленстрое». В целом, парки и скверы находящиеся ниже проспекта Райымбек батыра не имеют питания от арыков. Это не значит, что они не поливаются. Воду туда завозят на машинах. Просто это сложнее и дороже. Выяснилось, что в частном секторе люди строят перед своими домами арыки. Есть участки, где целые улицы так делают. При этом арыки эти нигде не зарегистрированы. Почему это важно знать? Проблема в том, что каждый хозяин участка строит арык, чтобы отвести воду, в том числе дождевую от своего дома, но куда вода сливается в конце этой цепочки - никто не задумывается. Лишь бы отвести от себя. А по факту, верхние районы топят нижние. Выявлено 100 км таких самодельных арыков. Все эти данные внесены в интерактивную карту. - заявила Ливинская.

Арычная система города по своему значению многофункциональна. Предназначена для полива зеленых насаждений и отвода дождевых стоков, так как в городе практически отсутствует ливневая канализация.

Раньше отводящую систему в Алматы не строили, так как полагались на естественный уклон, была мало застроена территория и было мало асфальтированных дорог. Сейчас же плотная застройка, асфальтное покрытие привело к затоплению, а дождевая вода стекает по арыку. Что и мы видим во время дождей. - пояснила Ливинская.

Проблемы в том, что арыки не соединены, нет закольцованности. Из-за этого происходят подтопления. Например, два арыка параллельно друг другу проходят по одной улице, сверху вниз. У одного пропускная способность больше, чем у другого. Но они не могут друг другу помочь, потому что не соединены между собой. В результате лужи, вода стоит и так далее. Еще один пример проблемы, на которую жалуются жители нижних районов. В Ауэзовском районе например на Саина-Рыскулбекова вода из арыков перетекает по Саина в Алатауский район. В верхних районах склон большой и пропускная способность арыков выше, чем в нижних, где склон ниже. В итоге в Алатауском районе вода из арыков вытекает на дорогу. Это все из-за несогласованности между районами. Верхние пустили, нижние не могут воду никуда деть, потому что нет сбросной отводящей системы. В Турксибском и Жетысуском районах вообще проблема двойная: с одной стороны - их топит, с другой стороны - у них нет воды для полива, нет оросительной системы.

Кроме того, так как арыки принадлежат разным хозяевам, то каждый орган ограничен узкими рамками своей компетенции; отсутствует или недостаточно полные данные по арычным сетям и коллекторам; имеются бесхозные участки; имеются проблемы от стадии проектирования и согласования до санитарного содержания.

В итоге по нашим данным требуют ремонта или реконструкции - 424 км, для полива используется – 206 км, тупиковые или не соединены – 1464 шт, разрушенные участки – 811 шт, сбросы в водные объекты – 390 шт. Мы сделали впервые в истории города инвентаризацию арычной сети. Посчитали каждый метр и отразили всё на интерактивной карте. Вторым шагом мы предлагаем создать единого оператора управления не только арычными сетями, но и всех водохозяйственных объектов по городу, отвечающего за эффективное управление водохозяйственной системы в целом. Получив результаты инвентаризации, мы разработали проект по реконструкции арычной сети. Общая протяженность 376 км. Это самые проблемные участки. Сейчас работы находятся на стадии изучения и разработки. Только после этого мы начнем ремонт, - сказала Ливинская.

Первый этап - это западная часть города, куда попадают Алатауский, Ауэзовский и Наурызбайский районы. Там под реконструкцию и ремонт попадают 120 км арыков. В 2022 году планируется начать работу в Центральной и Восточной части города для поэтапного планирования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!